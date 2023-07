Una perturbazione atlantica sta per interessare nuovamente le regioni settentrionali dell’Italia, a partire dai settori alpini occidentali, per poi estendersi alle aree pianeggianti e alle regioni orientali. La Protezione Civile ha emesso un avviso meteo che prevede temporali sparsi ma di forte intensità a partire da domani.

Nella giornata di oggi, temporali localmente intensi e persistenti sono previsti su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia sin dal mattino. Nel pomeriggio, i temporali si estenderanno anche a Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Questi fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

L’allerta meteo-idro di colore giallo è stata valutata per domani su Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto, oltre a parte di Lombardia e Piemonte. Si raccomanda la massima attenzione a tutti i residenti e viaggiatori in queste regioni, in quanto i temporali possono causare condizioni meteorologiche pericolose e richiedere precauzioni aggiuntive.

La Protezione Civile invita tutti a seguire i bollettini meteorologici e ad adottare le misure di sicurezza necessarie per proteggere se stessi e i propri beni da eventuali danni causati dai temporali. Mantenere un livello di allerta e monitorare costantemente l’evoluzione della situazione è essenziale per affrontare in modo responsabile le condizioni meteorologiche avverse.