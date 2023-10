ROMA- Affluenza e partecipazione da record al Foro Italico per Tennis & Friends – Salute e Sport, la manifestazione che ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione sanitaria. Il focus dell’edizione del 2023 si è concentrato

sui giovani. E proprio i ragazzi con le loro famiglie hanno affollato gli stand lungo le tre giornate (13-15 ottobre). L’edizione XIII ha registrato numeri da record: circa 80mila presenze registrate e quasi 30mila fra screening e consulti clinici gratuiti offerti.

Venerdì 13 ottobre la manifestazione si è aperta ufficialmente con la presenza di circa 10mila

studenti delle scuole primarie e secondarie di Roma e del Lazio, e del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e di numerosi Ambassador fra i quali gli attori Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, e Veronica Maya.

“Lo sport e la salute – afferma il Ministro – sono elementi strettamente collegati, ma devono rafforzare la relazione e possono produrre risultati migliori e più misurabili. ‘Tennis & Friends – Salute e Sport’ ogni anno interpreta positivamente questa esigenza e dà un prezioso contributo, offrendo alla comunità la possibilità di fare screening sanitari gratuiti, sensibilizzando i presenti alla pratica sportiva, in chiave di prevenzione e cura”.

Sabato 14 ottobre la cerimonia di inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro ha visto la partecipazione, fra le Autorità, del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, del Sindaco di Roma

Capitale, Roberto Gualtieri, dell’Assessore alle Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile, Simona Renata Baldassarre, dell’Assessore a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, del Generale di brigata di Stato Maggiore della Difesa, Eugenio Martis, del Presidente di Sport e Salute Spa, Marco Mezzaroma, del Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, del Questore di Roma Capitale, Carmine Belfiore, del capo dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, Flavio Siniscalchi, del Comandante Regione Lazio della Guardia di Finanza, Virgilio Pomponi, del Presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, e del direttore della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, Americo Cicchetti.

Hanno partecipato alla cerimonia, fra le personalità dello spettacolo e dello sport: la madrina, Veronica Maya, i conduttori Mara Venier, Eleonora Daniele, Paolo Bonolis, e l’ex campione del mondo, Marco Tardelli.

“Salute e sport rappresentano un binomio vincente e il riconoscimento dell’attività sportiva nella Costituzione va in questa direzione garantendo al suo valore educativo e sociale una tutela come diritto fondamentale della persona, al pari dei diritti alla salute e all’istruzione”, dichiara il ministro Orazio Schillaci.

“Desideriamo che Roma sia una città in cui prevenzione e sport siano strettamente intrecciate con le politiche di cura e finanza. Lavoriamo tanto, lavoriamo in sinergia con le Istituzioni per fare in modo che questo tipo di iniziative di valore siano intraprese”, aggiunge il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri.

Durante la giornata, il cantante Albano Carrisi ha improvvisato un concerto sorprendendo tutti i visitatori. Fra i numerosi incontri, l’attore Edoardo Leo e il legend tennis Diego Nargiso hanno vinto su Max Giusti e il protagonista della fiction Mare Fuori, Vincenzo Ferrera.

Altissima affluenza anche nella giornata conclusiva, domenica 15 ottobre, durante la quale è stato possibile sottoporsi ancora a consulti medici specialistici gratuiti e intrattenersi grazie alle attività presenti nel Villaggio dello Sport, curate dalle Federazioni italiane sportive. Grande momento di tennis e divertimento con Rosario Fiorello in campo e con gli Ambassador di Tennis & Friends – Salute e Sport che si sono sfidati nel Torneo Ambassador con Marco Meneschincheri, Diego Nargiso e Max Giusti.

“La migliore cura – afferma Fiorello – esistente in questo momento è la prevenzione. Grazie alla prevenzione anch’io sono riuscito ad essere ancora qua con voi. E soprattutto muoversi, muoversi e muoversi”.

Alla cerimonia di chiusura, condotta da Veronica Maya, ha partecipato il presidente onorario di Tennis & Friends – Salute e Sport e ambasciatore del tennis nel mondo, Nicola Pietrangeli, che ha salutato commosso i presenti nello stadio a lui intitolato, commentando “Questo è un evento unico al mondo”. Dopo l’inno nazionale, intonato dalla fanfara della Polizia di Stato, sono state consegnati i riconoscimenti ai vincitori dei tornei. Quello Ambassador in particolare è stato vinto da Rosario Fiorello e Edoardo Leo. Come secondi classificati sono arrivati Diego Nargiso e Sebastiano Somma. Tutti sono stati premiati da Jimmy Ghione.

“L’edizione 2023 segna dei record: 30mila prestazioni sanitarie per 65 diverse specialistiche, offerti dagli oltre 1000 professionisti sanitari, in più di 190 postazioni sanitarie, coordinate dalla Asl Roma 1, in collaborazione con Salute Lazio. Numeri che ci rendono orgogliosi e allo stesso tempo grati per il sostegno ricevuto dalle istituzioni e da tutte le personalità che hanno creduto in noi e nel messaggio che Tennis & Friends – Salute e Sport vuole continuare a diffondere”, afferma professor Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, presidente della onlus Friends for health e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa edizione, non posso che ringraziare il Professor Meneschincheri, tutte le istituzioni che hanno partecipato e soprattutto gli operatori sanitari delle varie aziende sanitarie della Regione Lazio che hanno lavorato nel corso dell’evento. Da questo momento la manifestazione sarà strutturata per temi e resa itinerante nel nostro territorio perché riuscire a garantire prestazioni e screening ai nostri cittadini è fondamentale per assicurare una elevata qualità di vita e una maggiore consapevolezza. Avere cura è la nostra missione. Con queste 30.000 prestazioni, anche in considerazione del ruolo di capofila che abbiamo avuto come Asl Roma 1, abbiamo davvero raggiunto un grandissimo obiettivo e lo abbiamo raggiunto insieme”, conclude il Commissario straordinario della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle.

Istituzioni sanitarie: FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri OMCeO – Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Fondazione ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici.

Strutture sanitarie Salute Lazio: ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Roma Rieti, Ospedale Sant’Eugenio, Ospedale Sandro Pertini, Centro Traumatologico Ospedaliero, Policlinico Casilino, Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, BAC Aesthetic Center – Villa Stuart, Casa di Cura Mater Dei, Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Roma, Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata, GVM Care & Research Istituto Clinico Casalpalocco, GVM Care & Research Ospedale San Carlo di Nancy, GVM Care & Research Tiberia Hospital, IRCC Lazzaro Spallanzani, Sport e Salute S.p.A. con Casa di Cura Paideia S.p.A., Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, Ospedale Cristo Re Giomi S.p.A., Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Presidio Ospedaliero San Filippo Neri, Unicamillus International Medical University in Rome, Sapienza Università di Roma, UPMC Salvator Mundi International Hospital, Villa Betania GIOMI S.p.A., Artemisia Lab S.r.l. e WelcoMedica Roma.

Società scientifiche: AICPE Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica, AIOC – IHNS Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, FIMMG Federazione Italiana Medici di Famiglia, SIGO Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, SIMIT Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, SIOT Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, SIP Società Italiana di Pediatria, SIU Società Italiana Urologia, SUMAI Assoprof Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria.

Molti gli Ambassador invitati a partecipare e a scendere in campo per la prevenzione, fra i quali: Albano Carrisi, Gigi Marzullo, Gimmy Ghione, Lorenzo Amoruso, Marzia Roncacci, Vittorio Brumotti, Andrea Lo Cicero, Andrea Lucchetta, Angelo Mangiante, Anna Safroncik, Beppe Convertini, Edoardo Leo, Eleonora Daniele, Dario Bandiera, Federica Gentili, Filippo Bisceglie, Filippo Volandri, Giuliano Giannichedda, Lallo Circosta, Leonardo Metalli, Lillo, Luigi Busà, Mara Venier, Marco Betello, Marco Tardelli, Marzia Roncacci, Massimiliano Ossini, Massimo Lopez, Maurizio Battista, Max Giusti, Max Tortora, Federica Monica Setta, Miriam Fecchi, Myrta Merlino, Paolo Bonolis, Roberto Ciufoli, Rosario Fiorello, Sebastiano Somma, Stefano Pantano, Stefano Fiore, Stefano Meloccaro, Ubaldo Righetti, Veronica Maya, Vincenzo Ferrera, Vira Carbone.

Tennis & Friends – Salute e Sport ha ricevuto il patrocinio di Parlamento Europeo, Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Turismo, Roma Capitale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Stato Maggiore della Difesa, Sport e Salute SpA e CONI, Croce Rossa Italiana, Istituto per il Credito Sportivo; è sostenuto da Ministero della Salute, Ministero per lo Sport e i Giovani, Regione Lazio e si svolge in collaborazione con le principali Federazioni sportive italiane.