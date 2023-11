di WANDA CHERUBINI-

CIVITAVECCHIA- Civitavecchia si prepara a un nuovo investimento che mira a valorizzare sia il patrimonio storico che le ricchezze naturali del territorio. Marco Sensi, titolare delle Terme dei Papi di Viterbo, insieme a Fausto e Massimiliano Sensi, ha presentato un ambizioso progetto per la creazione di un complesso termale nelle vicinanze delle Terme di Traiano.

L’area scelta per la nuova struttura, denominata “Terme Imperiali,” si trova nel Casale dei Bagni, adiacente alle Terme di Traiano, su un terreno di oltre un ettaro di proprietà della famiglia Sensi. Per realizzare questo progetto, è stata presentata una richiesta di concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque termali, che ha ricevuto il sostegno della Regione Lazio.

L’investimento previsto per la realizzazione delle Terme Imperiali ammonta a circa 7 milioni di euro. L’obiettivo del progetto è quello di far rivivere l’esperienza dei bagni termali come venivano vissuti nell’antica Roma, integrando il contesto con i resti archeologici presenti nella zona. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare i resti delle Terme di Traiano e poi immergersi nelle acque termali in un’atmosfera che richiama l’antichità romana.

Il complesso delle Terme Imperiali sarà progettato per soddisfare tutte le esigenze dei visitatori, offrendo vasche termali, sale per massaggi, spogliatoi, aree ristoro e una sala accoglienza. Inoltre, si darà nuova vita al casale esistente, contribuendo a valorizzare ulteriormente la struttura.

L’obiettivo del progetto è duplice: valorizzare il ricco patrimonio storico dei resti delle Terme di Traiano e sfruttare le acque termali. Questo investimento potrebbe essere un primo passo per sfruttare appieno le risorse termali di Civitavecchia e promuovere ulteriori sviluppi sul territorio, sfruttando al meglio le risorse naturali a disposizione. In questo modo, Civitavecchia potrebbe beneficiare appieno delle sue ricchezze termali ancora poco sfruttate.