Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:52 del 28 marzo con epicentro a 2 km a ovest di Montagano, nella provincia di Campobasso, in Molise. Secondo l’Istituto di geofisica e vulcanologia, il sisma è avvenuto a una profondità di 23 km. La scossa ha causato paura e preoccupazione nella popolazione locale, ma fortunatamente non si hanno notizie di feriti o danni materiali.

L’evento sismico è stato avvertito anche in altre regioni dell’Italia meridionale, come Abruzzo, Campania e Puglia. La Protezione Civile ha riferito di non aver avuto ancora segnalazioni di danni a persone o edifici, ma sono ancora in corso le verifiche in contatto con le strutture locali per valutare eventuali danni o problemi.