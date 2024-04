Oggi i grattacieli di New York hanno tremato a causa di un terremoto, provocando momenti di ansia in città. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni significativi.

Le scosse, che sono durate circa mezzo minuto, sono state registrate alle 10:23 ora locale con epicentro a Lebanon, New Jersey, a circa ottanta chilometri a ovest della città. Il terremoto, di magnitudo 4.7, ha fatto scendere molte persone per strada ed è stato avvertito da circa 42 milioni di persone lungo la costa Est, da Boston a Filadelfia.

Il presidente Biden è stato informato dell’accaduto e ha offerto assistenza al governatore del New Jersey, Phil Murphy, se necessario. Per precauzione, sono stati sospesi i voli nei principali scali della zona, inclusi JFK e Liberty-Newark, per consentire ispezioni alle piste. Anche l’Holland Tunnel, che collega Manhattan al New Jersey sotto l’Hudson, è stato chiuso temporaneamente.

Mentre i grattacieli della città oscillavano e i banchi tremavano nelle scuole, le operazioni quotidiane non sono state interrotte. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato di valutare eventuali danni, mentre il sindaco Eric Adams ha invitato i residenti a continuare con le loro attività quotidiane, anche in caso di scosse di assestamento.

Nonostante il momento di paura, le metropolitane cittadine hanno continuato a funzionare regolarmente, mentre i treni di lunga percorrenza tra Washington e Boston hanno subito rallentamenti per controllare i binari.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha sospeso brevemente le sue attività quando il Palazzo di Vetro ha tremato durante un briefing sulla situazione a Gaza. Tuttavia, la presidente di Save The Children, Janti Soeripto, ha continuato il suo intervento sorpresa dalla scossa.

I terremoti a New York sono rari ma non impossibili, con l’evento più recente nel 2011 quando un terremoto di magnitudo 5.8 in Virginia ha provocato evacuazioni a Manhattan. Anche se il rischio è relativamente basso, gli esperti ricordano che la regione non è immune da eventi sismici.