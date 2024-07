Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 13:46 nella zona dei Campi Flegrei, ad una profondità di 4 chilometri, e avvertita chiaramente anche in diversi quartieri di Napoli e sull’isola di Procida. Numerose testimonianze riportano il forte movimento tellurico che ha spinto alcuni abitanti di Procida a lasciare le proprie abitazioni per precauzione.

A Bacoli, il sisma ha provocato il crollo di un costone nella zona di Marina Grande, i cui detriti sono finiti in mare senza causare danni alle persone. Questo è il terzo cedimento registrato nella zona marina dei Campi Flegrei da luglio, con precedenti crolli a Miliscola e Monte di Procida.

In seguito alla scossa, l’holding ferroviaria Eav ha sospeso la circolazione sulle linee Cumana e Circumflegrea per consentire le opportune verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria e agli impianti. La Protezione Civile ha confermato che il terremoto è stato avvertito dalla popolazione, ma non ha causato danni significativi. Le verifiche sono in corso, ma al momento non sono stati segnalati danni rilevanti.

I comuni più vicini all’epicentro del terremoto sono Bacoli (2 km), Monte di Procida (4 km), Pozzuoli (5 km), Procida (8 km) e Quarto (9 km). Le autorità locali continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei residenti.