Una scossa di assestamento di magnitudo 5 ha colpito nelle prime ore di questa mattina la regione di Deux-Sèvres, nell’ovest della Francia, a seguito di una precedente scossa di magnitudo 5.3 avvenuta ieri pomeriggio. La prefettura ha confermato l’evento sismico in un comunicato, dichiarando che la scossa di magnitudo 5 è stata avvertita alle 4:27 nella stessa zona di #DeuxSevres.

Le squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate e stanno svolgendo operazioni di ricognizione per rispondere alle chiamate di emergenza e verificare lo stato degli edifici, in particolare quelli che sono stati danneggiati durante il primo sisma. Al momento non sono stati segnalati né vittime né danni gravi. Tuttavia, ai residenti è stato consigliato di tenersi lontani dagli edifici a rischio di crollo, dato che ieri si erano trovati nel panico a causa della scossa iniziale.

L’ultimo terremoto di magnitudo superiore a 5 registrato in Francia risale al 2019. Questi eventi sismici sono relativamente rari nel paese, ma è importante mantenere la prontezza e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza della popolazione. Gli esperti continueranno a monitorare la situazione e forniranno ulteriori informazioni in caso di sviluppi significativi.

Il timore di ulteriori scosse di assestamento rimane, ma è fondamentale mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità competenti. La protezione civile e le autorità locali stanno lavorando per garantire la sicurezza della popolazione e mitigare gli effetti di questi eventi sismici.