Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 6:44 di oggi dalle stazioni della rete sismica nazionale. L’epicentro è stato individuato nella Valle del Bove, a sei chilometri da Milo (Catania), con un ipocentro a una profondità di circa sei chilometri.

L’evento sismico di questa mattina è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in numerosi comuni della provincia di Catania e non solo. Si è verificato in un’area caratterizzata da una sismicità diffusa associata all’attività vulcanica dell’Etna e alle strutture tettoniche adiacenti. Secondo quanto spiegato dall’IngvTerremoti, l’evento sismico è avvenuto in un’area dove è comune una sismicità diffusa legata all’attività vulcanica dell’Etna e alle strutture tettoniche circostanti. Precedentemente, alle 6:34, si era verificato un evento di magnitudo 2.8, seguito da altri sei eventi di magnitudo compresa tra 2.5 e 1.6, rilevati dalla stazione sismica di Esvo (Monte Scavo), facente parte della rete di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’osservatorio etneo di Catania.

Storicamente, nell’area epicentrale attuale non si sono verificati eventi sismici di grande intensità, a differenza di quanto riportato per i settori orientale e meridionale. Tuttavia, l’area è soggetta a una sismicità diffusa, che è collegata all’attività vulcanica dell’Etna e alle strutture tettoniche circostanti.

Al momento non sono state segnalate conseguenze gravi a seguito di questo terremoto di magnitudo 4.0. Le autorità competenti e gli enti preposti stanno monitorando attentamente la situazione e forniranno ulteriori aggiornamenti in caso di necessità. È importante che la popolazione mantenga la calma e segua le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza.

La zona dell’Etna è soggetta a fenomeni sismici e vulcanici, che rappresentano una parte intrinseca della sua attività. Le autorità locali e gli esperti continuano a studiare e monitorare attentamente questi eventi per comprendere meglio il comportamento del vulcano e adottare le misure necessarie per la sicurezza della popolazione.