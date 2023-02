Si è raggiunta alla cifra di quasi 9 mila morti per il numero di vittime del catastrofico terremoto in Siria e Turchia. Purtroppo il numero è destinato ad aumentare inesorabilmente. In Turchia è stato confermato che 6.234 persone sono morte, mentre 2.470 persone sono morte in Siria, per un totale di 8.704 vittime.

I funzionari dell’Organizzazione mondiale della sanità stimano che le vittime potrebbero essere fino a 20.000. I feriti sono 37.011. All’appello manca un italiano: Angelo Zen, 60 anni, del Veneto. Si moltiplicano anche i salvataggi miracolosi, come quello della neonata trovata viva ancora con il cordone ombelicale attaccato alla mamma che purtroppo è morta sotto le macerie. Una madre e le sue due figlie sono state estratte vive dalle macerie dopo 33 ore ad Hatay, una delle zone più colpite dal terremoto che si è abbattuto sul sud est della Turchia. Secondo l’Oms il bilancio totale delle vittime potrebbe arrivare a 20.000. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato lo stato di emergenza per tre mesi nelle 10 province del sud est. Situazione drammatica anche in Siria dove serve tutto, dalle coperte per affrontare il rigido inverno, cibo, kit igienici e beni di prima necessità. Nel frattempo si è attivata un’altra faglia al confine tra la Siria e la Turchia ed è stata la responsabile del secondo terremoto forte registrato nella mattinata di ieri, ossia quello di magnitudo 7,5 delle 12:24 (le 11,24 in Italia). La nuova faglia ha provocato uno spostamento del suolo fino a 10 metri.