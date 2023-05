Una potente scossa di terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito alle 13:57 (le 4:57 in Italia) al largo della Nuova Caledonia, nell’Oceano Pacifico sudoccidentale, vicino all’Australia. La scossa ha generato immediatamente un’allerta tsunami. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto un’ipocentro a soli 6 km di profondità e l’epicentro è stato localizzato in mare non lontano dall’isola Grande Terre.

Il Centro d’allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) ha comunicato che esiste la possibilità di un maremoto lungo le coste entro un raggio di 1.000 km attorno all’epicentro del terremoto. Questa notizia ha suscitato preoccupazione nelle regioni costiere circostanti e ha innescato un’azione di monitoraggio e di allarme per garantire la sicurezza delle popolazioni interessate.

Le autorità locali hanno immediatamente preso provvedimenti, attivando i protocolli di emergenza e evacuazione nelle aree a rischio. È fondamentale mettere in atto misure preventive per proteggere la vita delle persone e mitigare i danni possibili. L’esperienza passata ha dimostrato l’importanza di essere preparati e pronti ad affrontare eventuali situazioni di emergenza.

La Nuova Caledonia si trova in una regione sismicamente attiva, ed è soggetta a frequenti terremoti. Questo nuovo evento sismico richiama l’attenzione sulla necessità di un costante monitoraggio e di un sistema di allerta tempestivo per proteggere le comunità costiere da eventuali maremoti che potrebbero verificarsi in seguito a un terremoto.

Gli esperti continueranno a monitorare la situazione e forniranno aggiornamenti costanti riguardo alla possibile formazione di un maremoto. È importante che la popolazione rimanga vigile e segua le indicazioni delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza e quella dei propri cari.