Nel cuore della notte, nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, si è scatenato il terrore quando un gruppo di individui in sella alle loro moto ha effettuato un raid spaventoso con colpi di arma da fuoco sparati all’impazzata. La scena ha destato paura tra i residenti e la comunità locale.

A denunciare l’episodio è stato don Maurizio Patriciello, un coraggioso parroco che da anni si batte contro la criminalità nella zona. Attraverso un post su Facebook, don Maurizio ha descritto la terribile situazione che si è verificata poco prima della mezzanotte.

Nel suo messaggio, don Maurizio ha sottolineato la mancanza di pace per la gente della sua parrocchia e ha descritto i malviventi che hanno effettuato il raid in sella alle moto, con i volti coperti e armi pesanti in mano, sparando all’impazzata per i viali del Parco Verde. Ha definito queste azioni come fonte di terrore per la comunità e ha sottolineato il pericolo in cui versano i residenti.

Don Maurizio ha anche criticato coloro che hanno messo in discussione l’operato delle forze dell’ordine e l’intervento del governo, esortandoli a vergognarsi. Ha invitato chiunque abbia il coraggio a venire a vivere nel “Parco Verde” di Caivano con i propri figli per comprendere la realtà della situazione.

L’episodio avviene dopo un’operazione interforze dello Stato a Caivano, che ha coinvolto 400 uomini, e l’approvazione di un decreto legge specifico per la zona. La comunità continua a lottare contro la criminalità, cercando di ottenere sicurezza e tranquillità per i suoi abitanti.