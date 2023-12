Las Vegas, Stati Uniti – Un nuovo episodio di terrore ha scosso gli studenti dell’University of Nevada a Las Vegas, metropoli famosa per i suoi casinò e la sua storia di violenza. La sparatoria di massa è avvenuta nella Beam Hall, sede della facoltà di economia, intorno alle 11.30 ora locale.

Le autorità universitarie hanno immediatamente lanciato l’allarme, chiedendo agli studenti di evacuare l’area. La polizia ha confermato la sparatoria attraverso un post su X, dichiarando di essere al lavoro per gestire la situazione e confermando numerose vittime. Al momento, non è chiaro se si tratti di morti o feriti, poiché la parola “victims” può indicare entrambi gli scenari.

Dopo circa mezz’ora dall’inizio dell’incidente, la polizia ha annunciato che il sospetto è stato individuato ed è morto. Ancora non è chiaro se sia stato ucciso dagli agenti o se si sia tolto la vita. Questo triste copione si ripete con frequenza negli Stati Uniti, lasciando studenti terrorizzati e famiglie distrutte, sollevando le solite domande irrisolte sulla gestione della violenza armata in un paese in cui il 40% della popolazione possiede armi da fuoco.

Las Vegas ha già vissuto una delle stragi più cruente nella storia degli Stati Uniti sei anni fa, quando Stephen Paddock sparò a caso sulla folla dal Mandalay Hotel, uccidendo 61 persone e ferendone 850. Nel corso dell’anno in corso, gli Stati Uniti hanno registrato il maggior numero di sparatorie di massa dal 2006, con 38 incidenti, superando il record precedente di 36 nel 2022.

Nonostante gli appelli continui del presidente Joe Biden al Congresso per vietare almeno la vendita di “armi da guerra” come gli AR-15, le leggi restrittive sulle armi faticano a essere approvate. L’opposizione, soprattutto da parte dei sostenitori del secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, e il peso della potente lobby della NRA, che include anche politici di spicco come Donald Trump, ostacolano gli sforzi per affrontare questa crescente minaccia. Con il 2023 che si conclude, gli Stati Uniti rimangono immersi in un dibattito divisivo sulla sicurezza delle armi da fuoco.