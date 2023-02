Il governo italiano, dopo la decisione della Commissione europea, sta valutando un possibile blocco di TikTok per i dipendenti pubblici. Ad annunciarlo il ministro della Pubblica amministrazione. Paolo Zangrillo ha spiegato a Repubblica: “Il tema è all’attenzione da qualche giorno. Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto. Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente assumere una decisione diversa. È una scelta che non posso compiere in solitaria, mi devo confrontare con le altre istituzioni e insieme concorderemo una linea”. Potrebbe esserci, dice il ministro, un possibile vertice dopo il week end. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini su Twitter : “Bloccare TikTok? E’ un interrogativo che coinvolge sicurezza e democrazia. Io sono perplesso e sono contrario ad ogni tipo di censura, in una società liberale prima di arrivare a ‘blocchi’ radicali bisogna riflettere bene. Voi che ne pensate? Censurare, vietare, mettere il bavaglio a TikTok? A Bruxelles già ci stanno pensando. Io sono sempre e comunque a favore della libertà di pensiero, di parola e di espressione e contro ogni censura. Controllare sì, vigilare sì, ma la censura non mi piace mai”.