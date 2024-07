Andrea Joly, giornalista del quotidiano La Stampa, è stato aggredito a Torino fuori dal locale “Asso di Bastoni”, noto per essere frequentato da militanti di estrema destra. Due degli aggressori, identificati come membri di CasaPound, sono stati individuati dalla Digos e dalla Polizia di Stato. Entrambi rischiano una denuncia per lesioni personali aggravate dall’odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

L’aggressione è avvenuta mentre Joly passava davanti al locale durante una festa. Alcuni individui gli hanno chiesto chi fosse, gli hanno intimato di consegnare il telefono e poi lo hanno minacciato e colpito mentre tentava di allontanarsi. La versione del circolo “Asso di Bastoni” sostiene che Joly stesse facendo foto e video e che, non identificandosi come giornalista, avrebbe spintonato alcuni ragazzi, provocando un alterco.

Il video dell’aggressione pubblicato da La Stampa mostra tre persone che circondano e colpiscono Joly, con un quarto individuo che lo prende a calci mentre da una finestra si sente un urlo “lasciatelo”. Questo episodio ha scatenato forti reazioni:

Premier Giorgia Meloni: Ha espresso solidarietà a Joly e condannato fermamente l’atto di violenza, chiedendo al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di monitorare gli sviluppi.

Sindaco di Torino Stefano Lo Russo: Ha condannato l’aggressione e sottolineato l’importanza della libertà di stampa come pilastro della democrazia.

Segretaria PD Elly Schlein: Ha chiesto lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste, manifestando preoccupazione per il clima di impunità.

Giuseppe Conte (M5S): Ha parlato della necessità di combattere odio e violenza neofascista, esprimendo solidarietà a Joly e alla redazione de La Stampa.

Presidente del Senato Ignazio La Russa: Ha condannato l’episodio, ribadendo il rifiuto di ogni forma di violenza.

Vicepremier Antonio Tajani: Ha condannato la violenza e l’intolleranza, ricordando altri episodi di violenza recente.

Versione del Circolo “Asso di Bastoni”

I responsabili del circolo affermano che Joly, non identificatosi come giornalista, avrebbe spintonato dei ragazzi. Secondo loro, l’aggressione sarebbe avvenuta durante una festa pacifica per i sedici anni del circolo, a cui partecipavano anche minorenni. I vertici del circolo dichiarano di aver sempre collaborato con i giornalisti e negano qualsiasi intenzione di aggredire un reporter.

La Digos ha avviato accertamenti sull’accaduto. L’episodio sottolinea le tensioni politiche in Italia e la necessità di affrontare con decisione qualsiasi forma di violenza e intolleranza.