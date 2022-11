ROMA – “Riparte una delle iniziative della Regione Lazio più amate dai giovani: grazie all’App Lazio YOUth Card, i ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 29 anni titolari dell’App potranno andare al cinema gratis”, ad annunciare la notizia il Presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori.

L’App consentirà infatti ai possessori di andare al cinema gratuitamente fino a due volte, nelle giornate di martedì e mercoledì di ogni mese. Gli ingressi al cinema sono a titolo personale e sono da spendere esclusivamente nelle sale aderenti all’iniziativa, indicate proprio nell’app. Sono 29 fino ad oggi le sale in tutto il Lazio aderenti all’iniziativa, nata nel 2019. Da allora, sono stati staccati oltre 30.000 voucher di ingresso. Anche quest’anno lo stanziamento è di 100.000 euro per circa 16.000 voucher e sarà possibile usufruire della promozione fino a esaurimento del plafond.

“Un’iniziativa quella della LAZIO YOUth CARD in cui la Regione ha sempre creduto, portandola avanti con entusiasmo nel corso di questi anni. Pluripremiata come miglior carta giovani d’Europa e dedicata a tutte le ragazze e ai ragazzi under 30, conta una community di oltre 100mila giovani. Un progetto che rilanciamo con successo per consentire, in questo caso attraverso i buoni cinema, un immediato e gratuito accesso alla cultura. Quello cinematografico è un comparto che ha risentito del brusco stop dovuto alla pandemia e oggi soffre anche le conseguenze della crisi energetica, la Regione Lazio lo ha pertanto sostenuto e supportato, valorizzandolo come parte fondante della nostra identità e consapevoli dell’impatto economico e occupazionale che ha su tutto il territorio. Siamo orgogliosi di poter offrire il nostro supporto agli esercenti nel rilancio della sale cinematografiche del Lazio e di farlo coinvolgendo le nuove generazioni, che vogliamo incoraggiare a fare del cinema una sana e virtuosa abitudine”. E’ quanto ha dichiarato il Presidente vicario della Regione Lazio Daniele Leodori.

“I buoni cinema sono un’altra opportunità che offriamo con LAZIO YOUth CARD alle ragazze e ai ragazzi del Lazio, che con quest’App possono assistere a spettacoli, viaggiare nel Lazio d’estate, fare esperienze sul territorio e molto altro ancora. Vogliamo aiutare i giovani ad avvicinarsi al mondo della cultura, dello sport e della formazione sostenendo nel contempo le attività produttive locali” aggiunge Lorenzo Sciarretta, Delegato alle Politiche Giovanili e Culturali della Regione Lazio.

L’app LAZIO YOUth CARD, scaricabile su smartphone da Google Play e App Store, è l’App degli under30 della Regione Lazio nata per offrire a tutte le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 29 anni che vivono, studiano o lavorano nel Lazio, l’opportunità di accedere a centinaia di iniziative, sconti riservati, biglietti omaggio e a tantissimo altro.

LAZIO YOUth Card fa parte della EYCA (European Youth Card Association), e dal 2020 ad oggi, per ben tre anni consecutivi, è stata premiata come migliore YOUth card europea per la qualità dei benefit e sconti offerti e per il sostegno che offre ai giovani aderenti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link dedicato all’iniziativa lyc.GenerAzioniGiovani.it, oppure visitare la pagina Instagram, o ancora scaricare l’applicazione.