Una devastante tragedia ha colpito la città ucraina settentrionale di Chernihiv, dove un attacco aereo russo ha lasciato dietro di sé un bilancio di 7 morti, tra cui una bambina di soli 6 anni. Secondo quanto riferisce il ministero dell’Interno di Kiev, il bombardamento ha ferito anche 117 persone, tra cui 12 bambini e 10 poliziotti. Il missile russo ha colpito la piazza centrale della città, danneggiando un’università e un teatro. L’attacco è avvenuto mentre la gente si dirigeva in chiesa per celebrare una festività religiosa, trasformando l’evento in una strage inaspettata.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che l’esercito russo ha colpito il cuore di Chernihiv, colpendo un teatro e un’università. Zelensky ha condannato l’attacco e ha evidenziato il dolore e la perdita che la Russia ha causato in quella che doveva essere una giornata ordinaria. Ha condiviso immagini dei danni provocati dal bombardamento, mostrando edifici distrutti, auto danneggiate e vetri frantumati.

La condanna dell'aggressione russa in Ucraina è stata osteggiata da Russia e Cina durante le conclusioni del G20 Salute, dimostrando la persistente sfida di raggiungere un accordo multilaterale sulla crisi.

Le tensioni crescenti e le conseguenze umanitarie della situazione in Ucraina richiedono un intervento internazionale urgente per porre fine agli attacchi indiscriminati e alla sofferenza della popolazione civile. La comunità internazionale deve unirsi per cercare una soluzione pacifica e duratura a questa crisi, evitando ulteriori perdite di vite umane e distruzione.