FIRENZE- Una tragedia ha colpito la città di Firenze stamani, con il crollo di una struttura in un cantiere sito in via Mariti, nelle periferie urbane. Il cantiere ospitava i lavori di costruzione di un supermercato, ma il destino ha portato ad un tragico epilogo. Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, il bilancio provvisorio conta due vittime accertate, tre feriti e altri tre dispersi.

Le squadre di soccorso si stanno adoperando intensamente per rimuovere le pesanti travi in cemento armato crollate, utilizzando macchinari e il supporto di unità cinofile. È un’operazione complessa e delicata, volta a individuare eventuali sopravvissuti tra i dispersi. “Circa cinquanta persone si trovavano nel cantiere al momento del crollo”, ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Giani. Fortunatamente, il pericolo non si è esteso oltre i confini del cantiere, evitando danni alla strada adiacente e, in particolare, al pulmino che vi si trovava. “È stato un miracolo che il crollo non abbia coinvolto anche i bambini”, ha aggiunto Giani, sottolineando la gravità della situazione.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il procuratore di turno della procura, per coordinare le indagini e accertare le cause del cedimento strutturale. Al momento, l’attenzione è focalizzata sul salvataggio delle persone coinvolte e sulle operazioni di ricerca dei dispersi, nella speranza di trovare altri sopravvissuti sotto le macerie.