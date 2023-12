In un tragico episodio a Gaza, tre ostaggi sono stati uccisi per errore dall’esercito israeliano, nonostante avessero alzato un bastone con un pezzo di stoffa bianca, simbolo di resa. L’IDF ha dichiarato che si tratta di un’indagine e ha riconosciuto che le vittime facevano parte di Hamas. La situazione ha rafforzato le critiche al governo di Netanyahu, sia per non aver annunciato direttamente l’uccisione dei rapiti che per la gestione complessiva della questione. Le famiglie degli ostaggi chiedono il riavvio dei negoziati, mentre Netanyahu promette di continuare la guerra contro Hamas e di smilitarizzare Gaza dopo il conflitto.

Nel frattempo, il capo del Mossad, David Barnea, ha discusso con il premier del Qatar a Oslo, cercando di riavviare i negoziati indiretti tra Israele e Hamas per uno scambio di ostaggi. Una serie di eventi dolorosi ha segnato la situazione, tra cui la morte di un altro ostaggio israeliano a Gaza. Hamas, nel frattempo, sfrutta la situazione, affermando che il rilascio degli ostaggi dipende dal soddisfacimento delle loro condizioni.

Il capo di stato maggiore dell’IDF ammette che non sono state seguite le regole di ingaggio, poiché è vietato sparare a chi mostra una bandiera bianca. Nel contesto, gli attacchi israeliani a Gaza continuano, mentre la tensione rimane alta al confine con il Libano. Nel Mar Rosso, gli attacchi Houthi minacciano le rotte commerciali internazionali, con alcune compagnie marittime che optano per il cambio di rotta via Capo di Buona Speranza.