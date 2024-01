L’inchiesta della Procura a Lodi sulla morte della ristoratrice Giovanna Pedretti si dirige in due direzioni: ricostruire la causa del decesso e indagare sulle ultime ore della donna. La vicenda è legata a un post controverso in cui veniva recensito il suo locale con commenti discriminatori verso persone gay e un ragazzo disabile. La veridicità del post era stata messa in dubbio, ma le reazioni negative sui social hanno travolto la donna, trovata morta nel fiume Lambro.

La priorità per gli investigatori è comprendere le circostanze del presunto suicidio di Giovanna Pedretti. L’autopsia, programmata all’Istituto di Medicina legale di Pavia, dovrebbe fornire risposte cruciali. L’analisi si estenderà anche al post incriminato e alla recensione che hanno scatenato la tempesta mediatica.

Le indagini coinvolgeranno Google per identificare l’autore del post omofobo e come sia finito sul profilo Facebook del locale. Nel frattempo, sul cancello del parco di fronte al ristorante è apparso uno striscione chiedendo rispetto per la famiglia e per la privacy. Una seconda scritta simile è comparsa su un’abitazione vicina.

Le polemiche, tuttavia, continuano a infiammarsi. Selvaggia Lucarelli, che inizialmente aveva messo in dubbio l’autenticità del post, ha annunciato di abbandonare il social X e ha criticato l’uso della tragedia per fini personali. Lucarelli lamenta la mancanza di riflessione sulla responsabilità dei media e sottolinea il ruolo negativo attribuito ai social media.

La cugina di Giovanna Pedretti, Angela Giulia, ha parlato della donna come di una persona docile e buona, affermando che è stata “bastonata” per sciocchezze. Condanna coloro che hanno contribuito al suicidio di Giovanna, chiedendo che riflettano sulle loro azioni. La vicenda continua a sollevare interrogativi sulla responsabilità sociale e sull’impatto devastante della cyberbullizzazione.