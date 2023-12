Nella regione francese della Seine-et-Marne, a est di Parigi, la polizia ha arrestato stamattina il presunto autore di un tragico femminicidio e pluri-infanticidio avvenuto a Meaux. L’uomo, attivamente ricercato dal giorno precedente, è accusato di aver ucciso la sua compagna e i loro quattro figli, con età compresa tra 9 mesi e 10 anni, nel loro appartamento.

Questo drammatico evento rappresenta l’ultimo di una serie di infanticidi multipli perpetrati da padri nella regione di Ile-de-France, che circonda Parigi, negli ultimi tre mesi. Alla fine di novembre, un uomo confessò l’omicidio delle sue tre figlie, tra i 4 e gli 11 anni, ad Alfortville, in Valle della Marna. Un mese prima, un gendarme uccise le sue tre figlie prima di suicidarsi a Vemars, nella Valle dell’Oise.

Il presunto autore di questo recente crimine è un padre di 33 anni, arrestato a Sevran, il quale, al momento dell’operazione, ha menzionato il suo disagio personale e la sua depressione. Attualmente ricoverato in ospedale, non è ancora stato interrogato dagli investigatori. Il sospettato è sotto monitoraggio dal 2017 per disturbi depressivi e psicotici, come confermato da analisi di immagini della videosorveglianza. Sono state rinvenute ricette per tranquillanti presso la sua abitazione.

Il passato dell’uomo include precedenti per atti di violenza domestica, con una pugnalata alla moglie nel novembre 2019, seguita da un ricovero in un reparto psichiatrico. Nonostante un’indagine e un periodo di custodia della polizia, il procedimento fu archiviato per infermità mentale.

La sorella del sospettato ha fornito importanti testimonianze, collaborando con le autorità. L’inchiesta continua a cercare di comprendere gli elementi che hanno portato a questa tragica situazione, mentre la comunità locale si confronta con l’ennesima manifestazione di violenza domestica e femminicidio.