NEPI – Rosilde Mazzalupi, una donna di 68 anni, non ce l’ha fatta dopo essere stata travolta da un camion mentre si trovava in via Roma, a Nepi, ieri sabato 23 marzo. Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto con l’eliambulanza al policlinico Gemelli, purtroppo è deceduta. Le sue ferite erano così gravi da richiedere un intervento d’urgenza e il ricovero in rianimazione, dove ha trascorso la notte dopo l’incidente.

Oggi, domenica 24 marzo, il sindaco di Nepi, Franco Vita, ha annunciato la triste notizia sui social media, esprimendo il dolore della comunità per la perdita di Rosilde. La donna lascia nella disperazione la figlia, Simona, e i suoi nipoti. Il sindaco ha espresso le più sentite condoglianze a Simona a nome suo e di tutta l’amministrazione comunale.

Questo tragico incidente ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini riguardo alla sicurezza della strada. Via Roma, una strada che attraversa il centro urbano di Nepi, è frequentata non solo da automobili ma anche da mezzi pesanti, pullman e camion. Alcuni residenti hanno espresso la necessità di maggiori misure di sicurezza, suggerendo l’installazione di autovelox per controllare la velocità dei veicoli. Altri hanno sollevato la questione di un semaforo spento da tempo, che avrebbe aggravato la situazione. C’è chi ha sottolineato la pericolosità della strada, soprattutto per quanto riguarda il passaggio dei mezzi pesanti nel centro abitato.

La morte di Rosilde Mazzalupi ha scosso la comunità di Nepi, portando alla luce la necessità di interventi per migliorare la sicurezza stradale e prevenire futuri incidenti simili. La sua memoria sarà ricordata con affetto da coloro che l’hanno conosciuta e amata.