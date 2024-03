Un tragico inseguimento in pieno giorno per le strade di Nettuno, sul litorale vicino a Roma, ha avuto esito nefasto. Un cittadino bulgaro di 49 anni, accompagnato dal figlio dodicenne su uno scooter rubato, è fuggito all’alt della polizia. La fuga ad alta velocità ha portato a un drammatico incidente quando l’uomo non ha rispettato uno stop, scontrandosi con un’auto in transito. L’impatto è stato violentissimo, causando la morte dell’uomo che è stato sbalzato dal veicolo e schiantato contro un muro.

Il figlio dodicenne è stato soccorso in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Anzio per i rilievi e gli investigatori stanno ascoltando testimoni per ricostruire l’accaduto.

L’inseguimento è iniziato intorno alle 14 e ha attraversato diverse strade trafficate prima di terminare in tragedia. L’identità del bulgaro è sotto esame, poiché lo scooter è risultato rubato e i proprietari lo avevano denunciato come tale alcuni giorni prima. Si sospetta che l’uomo potesse avere precedenti penali, poiché la sua vita è al centro delle indagini. Resta da chiarire come abbia ottenuto lo scooter su cui viaggiava con il figlio minorenne, mentre l’automobilista coinvolto nell’incidente è stato lievemente ferito e sotto shock. La comunità è sgomenta per questa tragedia che ha lasciato una famiglia devastata e molte domande ancora senza risposta.