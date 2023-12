Un drammatico evento ha scosso l’Università Carlo di Praga, dove un giovane studente, David Kozak, 24 anni, ha compiuto una sparatoria, uccidendo 14 persone e ferendone altre 25. Dopo l’aggressione, Kozak si è suicidato o è stato neutralizzato dagli agenti intervenuti. La strage ha suscitato shock e paura, diventando la più grave tragedia nella storia della Repubblica Ceca.

Il terribile episodio ha avuto inizio con l’omicidio del padre di Kozak nella località di Kladno, a una trentina di chilometri dalla capitale. Subito dopo, l’aggressore si è recato all’Università, prendendo di mira gli studenti e il personale dell’istituzione. La sequenza degli eventi è stata seguita dalla polizia, che ha evacuato parte dell’edificio universitario, ma il killer è riuscito a compiere la sua strage in un altro settore. David Kozak aveva lasciato messaggi deliranti su Telegram nei giorni precedenti, annunciando le sue intenzioni e manifestando idee violente. Si è ispirato a episodi simili, come la sparatoria in una scuola russa e un’altra a Kazan, in Tatarstan, evidenziando la sua predisposizione alla violenza. Le autorità stanno verificando l’autenticità di questi messaggi. Il ministro dell’Interno ceco, Vit Rakusan, ha affermato che non ci sono indicazioni di collegamenti con il terrorismo internazionale, cercando di rassicurare la popolazione. Il presidente ceco Petr Pavel ha espresso il suo sgomento e la solidarietà alle vittime. Le autorità stanno anche indagando sulla possibile responsabilità di Kozak in un’altra tragedia avvenuta la settimana precedente nella foresta di Klanovicky. Le condanne e le espressioni di cordoglio sono giunte da diverse parti del mondo. Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di profondo cordoglio al presidente ceco Petr Pavel. Anche la Commissione Europea, rappresentata da Ursula von der Leyen, ha espresso sconvolgimento per l’insensata violenza a Praga. Altri leader internazionali, tra cui il premier spagnolo Pedro Sánchez, hanno manifestato solidarietà al popolo ceco.

La sparatoria a Praga ha lasciato una comunità universitaria e un intero paese sotto shock. Mentre le indagini proseguono, l’evento solleva interrogativi sulla sicurezza nelle istituzioni educative.