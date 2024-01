La notte scorsa a Roma, nei pressi della stazione della metro C Pantano, è avvenuto un tragico omicidio che ha visto vittima un giovane di 14 anni, Alexandru Ivan. Gli inquirenti, sotto la guida della Procura di Velletri, stanno cercando attivamente tre persone identificate come responsabili dell’omicidio. I colpi mortali sono stati sparati da un’auto in cui si trovavano i presunti aggressori.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 3 di notte, e sul luogo sono intervenuti il 118, i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e il pm di Velletri. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane Ivan si trovava con il compagno della madre e un gruppo di 5/6 romeni. Questo gruppo avrebbe avuto un litigio con un altro gruppo di connazionali, probabilmente nomadi, fuori da un bar. Dopo alcuni alterchi, si sono spostati nel piazzale della metro Pantano, dove un’auto ha aperto il fuoco, colpendo il 14enne al petto. Nonostante i soccorsi, per il giovane romeno non c’è stato nulla da fare.

Lo zio della vittima ha descritto l’accaduto come una trappola, affermando che gli aggressori sono passati in macchina sparando indiscriminatamente. Sospetta che l’obiettivo fosse spaventare, ma la violenza è sfociata in un tragico omicidio. La vittima, descritta come un ragazzo che frequentava la scuola e giocava a calcio, era con il compagno della madre quella notte.

Il sindaco di Monte Compatri, Francesco Ferri, ha espresso sconcerto per l’evento tragico e ha chiesto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel frattempo, i carabinieri stanno ascoltando gli amici della vittima per ottenere ulteriori dettagli sulla dinamica dell’omicidio. Secondo le prime indagini, la lite potrebbe essere stata scatenata da motivi legati alla droga. Al vaglio anche eventuali registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. La comunità è colpita da questa violenta e tragica morte di un giovane di soli 14 anni.