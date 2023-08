Una tragedia scioccante ha colpito la comunità di Silandro, gettandola nel lutto e nella rabbia. Celine Frei Matzhol, una giovane donna di 20 anni, è stata trovata senza vita nell’appartamento del suo ex compagno Omer Cim, che è stato arrestato e indagato per il suo omicidio. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sull’importanza di affrontare la violenza domestica e garantire una giustizia adeguata.

Si è appreso che Celine aveva presentato una denuncia contro Omer Cim a giugno, segnalando comportamenti violenti e abusi. Questa denuncia, formulata ai carabinieri con riferimento al codice rosso, evidenzia il bisogno di un’azione più tempestiva per affrontare situazioni di questo tipo. Dunja Tassiello, assessora del Comune di Silandro, ha sottolineato che la violenza contro le donne non deve essere tollerata e ha richiamato l’attenzione sulla necessità di educare e sensibilizzare sulla questione del rispetto delle donne all’interno della società.

Tassiello ha anche sollevato una serie di preoccupazioni riguardo al sistema penale e alla durata delle condanne. Ha sottolineato la necessità di nuove strutture carcerarie per garantire che le condanne siano eseguite senza possibilità di evasione e ha evidenziato la frustrazione della comunità quando le pene vengono ridotte a causa di questioni come la seminfermità mentale. La certezza della pena, secondo Tassiello, dovrebbe fungere da deterrente e garantire giustizia alle vittime.

Celine Frei Matzhol aveva finalmente trovato il coraggio di lasciare il suo compagno violento e aveva raccontato ai suoi amici la decisione di porre fine a quella relazione tossica. Purtroppo, non ha avuto l’opportunità di celebrare questa liberazione, poiché è stata tragicamente uccisa. L’indagine sta cercando di fare chiarezza sulla dinamica esatta del crimine, e un coltello trovato nell’appartamento di Cim è considerato un possibile elemento di prova.

La comunità di Silandro è profondamente scossa e arrabbiata per la perdita di Celine. Dunja Tassiello ha chiesto al sindaco di proclamare il lutto cittadino in segno di solidarietà alla famiglia colpita da questa tragedia. La morte di Celine Frei Matzhol mette in luce l’importanza di affrontare la violenza di genere e di adottare misure concrete per garantire la sicurezza delle donne e la giustizia per le vittime di abusi.