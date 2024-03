Una tragedia ha scosso la tranquilla cittadina di Taurisano, dove Aneta Danelczyk, una donna polacca di soli 50 anni, è stata uccisa nel suo appartamento da suo marito, Albano Galati, 57 anni. I soccorritori hanno fatto del loro meglio per salvarla, ma le ferite inflitte con un coltello non le hanno lasciato scampo.

La vittima si era rifugiata nell’appartamento di una vicina, sperando di sfuggire alla furia omicida di Galati. Tuttavia, poco dopo l’arrivo dei soccorsi, Aneta è deceduta. Galati, dopo aver commesso l’atto orribile, ha chiamato la polizia confessando il delitto ed è stato immediatamente fermato per essere interrogato.

La relazione tra i due, originariamente conosciutisi in Svizzera dove lavoravano entrambi, era giunta a una fine imminente, con progetti di separazione in corso. La coppia aveva quattro figli, di cui uno ancora minorenne, e tutti vivevano con loro nel piccolo paese salentino. Galati, recentemente disoccupato, aveva cercato assistenza dai servizi sociali a seguito della perdita del suo impiego come netturbino.

Testimonianze suggeriscono che Galati avesse espresso intenzioni violente in precedenza, ma purtroppo non sono state prese seriamente. Non risultano denunce per maltrattamenti in passato, e coloro che lo conoscevano non lo ritenevano una persona violenta.

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio, quando le urla di disperazione di Aneta hanno attirato l’attenzione dei vicini. Galati, evidentemente in uno stato di alterazione psicofisica, ha colpito la moglie ripetutamente prima di inseguirla nell’appartamento della vicina e proseguire l’aggressione.

La comunità di Taurisano è profondamente scossa dall’accaduto. Sonia Santoro, vicesindaca, ha dichiarato che è una giornata triste per la città e che il femminicidio deve essere contrastato con una cultura del rispetto per le donne.

Questo ennesimo caso di violenza domestica aggiunge tristezza a una realtà già allarmante. Secondo il Ministero dell’Interno, solo nei primi due mesi e mezzo dell’anno sono state uccise 20 donne, di cui 8 dal partner o dall’ex. Questo allarma su un problema sociale diffuso che richiede azioni concrete per essere contrastato.