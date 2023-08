di WANDA CHERUBINI-

CAPODIMONTE (Viterbo)- La comunità di Capodimonte è stata scossa da una tragica perdita durante le festività di ferragosto. Mohamed Fall, un ragazzo di soli 20 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente mentre si trovava al lago. Le circostanze dell’incidente hanno gettato un’ombra di tristezza su questa giornata festiva.

Mohamed Fall, residente a Viterbo, si stava preparando per un trasferimento al nord per motivi di lavoro. Tuttavia, il destino ha colpito in modo crudele mentre trascorreva una giornata al lago di Capodimonte. Nel pomeriggio di martedì, Mohamed si stava godendo una tranquilla giornata insieme alla cugina su un pedalò. Aveva deciso di tuffarsi nel lago per un rinfrescante bagno, ma purtroppo non è più riemerso.

Gli inquirenti ritengono che la dinamica dell’incidente sia abbastanza chiara. Mohamed si è tuffato nell’acqua, ma evidentemente ha avuto difficoltà a riemergere, forse a causa di un improvviso malore o di circostanze sfortunate. Non è stata prevista un’autopsia sul suo corpo. La sua salma è stata così restituita alla madre, profondamente colpita dalla tragica perdita del figlio.