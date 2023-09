La sera del 30 agosto è una data che ha segnato profondamente la comunità di Brandizzo, nel Torinese, a causa di un tragico incidente ferroviario che ha portato alla perdita di cinque vite umane. Un breve video, girato pochi minuti prima dell’incidente, è emerso come una testimonianza sconcertante degli eventi che si sono verificati quella notte.

Il filmato, registrato con un telefono cellulare, mostra alcuni operai al lavoro su un tratto di ferrovia, intenti a rimuovere il pietrisco sotto i binari. Il video, della durata di 6 minuti e 48 secondi, è stato recuperato da un profilo social di Kevin Laganà, una delle vittime della tragedia, e consegnato alla procura di Ivrea dall’avvocato della famiglia, Enrico Calabrese.

Ciò che rende il video ancora più inquietante è una voce non appartenente agli operai, che esorta gli uomini a recarsi “da quella parte” se sentono un treno avvicinarsi. La squadra di lavoro era accompagnata da un capo cantiere dell’azienda Sigifer e da un tecnico di Rfi, entrambi ora sotto indagine. Si evince dal video che erano stati informati del passaggio imminente dei convogli sulla linea ferroviaria.

Nel video, si sente qualcuno dire: “Noi possiamo vedere il segnale, voi prendete le misure, io guardo il segnale e appena dico via…”. Poi un fischio e l’invito ad allontanarsi dalla zona a rischio. Kevin chiede se il binario sia già interrotto, ottenendo una conferma. Tuttavia, la voce lo avvisa di aspettare che passi l’autoscala prima di mettersi al lavoro.

La situazione sembrava tranquilla, con gli operai che scambiavano battute leggere tra di loro. Kevin chiude il video con parole spensierate, promettendo un video su TikTok nei giorni seguenti.

Le norme della sicurezza ferroviaria sono chiare: i lavori sui binari devono essere effettuati in assenza di circolazione dei treni e solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione scritta per l’interruzione della circolazione. Questo è quanto ha ribadito Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), in un’audizione davanti alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera.

Rfi ha istituito una commissione d’indagine, presieduta da esperti accademici, per esaminare l’incidente di Brandizzo e assicurare che norme rigorose siano rispettate.

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che fornirà dettagli in Aula sull’incidente di Brandizzo, sottolineando l’importanza della massima attenzione alla sicurezza in tutti i cantieri ferroviari e stradali in Italia.

Gli avvocati delle famiglie delle vittime hanno espresso dispiacere per la diffusione del video ma lo hanno definito utile per la ricostruzione degli eventi. Hanno anche evidenziato l’insolita e pericolosa direttiva data agli operai, sollevando ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza nel settore ferroviario.