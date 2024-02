La Corte d’Appello dell’Aquila ha emesso il verdetto per la tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017, confermando otto condanne e assolvendo 22 imputati. La sentenza riguarda la morte di 29 persone nell’hotel travolto da una valanga. Tra i condannati figurano il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e dirigenti della Provincia, oltre all’ex gestore dell’hotel e un tecnico locale. L’ex prefetto Provolo è stato condannato per falso e omissioni di atti d’ufficio, ma assolto dalle accuse più gravi. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni familiari delle vittime che lamentano una mancata giustizia, mentre altri ritengono che la sentenza rappresenti un passo avanti. L’avvocato di parte civile ha sottolineato che la sentenza apre spazi importanti per la ricerca di giustizia. Tuttavia, ci sono anche familiari delle vittime delusi per la mancanza di condanne più severe, ritenendo che i veri responsabili non siano stati puniti.