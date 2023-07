Una tempesta di pioggia, grandine e vento si è abbattuta su Milano e la Brianza, portando caos e distruzione dopo le intense ondate di calore dovute all’effetto di “Caronte”. La metropolitana è stata costretta a chiudere, le linee dei tram sono state deviate e alberi e pannelli sono stati divelti nelle stazioni. Ma il costo più grave è stato pagato da una povera donna a Lissone, nella provincia di Monza, che è stata tragicamente schiacciata da un grosso albero durante la tempesta. Nonostante l’aiuto di alcuni passanti e l’arrivo tempestivo dei soccorritori, non è stato possibile salvarla.

Milano ha subito un duro colpo dal violento temporale, con alberi che sono crollati, danneggiando alcune parti della rete elettrica che alimenta i mezzi di trasporto. La linea della metropolitana M2 è stata chiusa tra Vimodrone e Cernusco, mentre Trenord ha segnalato danni alle infrastrutture e ha dovuto interrompere le linee ferroviarie per Como, Lecco e Sondrio a causa di gravi danni alla stazione di Monza. Anche la stazione di Gallarate è stata costretta a chiudere.

Numerose persone sono rimaste ferite a Legnano a causa degli alberi caduti sulle auto, e i vigili del fuoco hanno ricevuto numerose chiamate di emergenza. Inoltre, un volo diretto a New York, partito da Milano, è stato colpito dalla tempesta poco dopo il decollo, costringendo l’aereo a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Fiumicino. La compagnia aerea ha riferito che l’aereo ha riportato alcuni danni a causa della tempesta.

La situazione non è migliorata in serata, quando un altro violento temporale ha colpito la Brianza con lampi, fulmini e grandine dalle dimensioni impressionanti. Mariano Comense, Sovico, Cesano Maderno e Seveso hanno subito particolarmente i danni, con interruzioni di corrente in diverse zone di Seregno.

È stata una giornata di terrore e devastazione per Milano e la Brianza, con la natura che ha dimostrato tutta la sua potenza distruttiva. Ora le autorità locali dovranno lavorare sodo per riparare i danni e garantire la sicurezza della popolazione. In momenti come questi, è importante essere solidali e offrire aiuto a chi ha perso i propri cari o subito danni a causa di questa violenta tempesta.