Una tragedia si è consumata nella stazione di Chiari, nel Bresciano, dove un operaio di 51 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno poco dopo la mezzanotte. La vittima, identificata come Joao Rolando Lima Martins, di nazionalità portoghese, stava lavorando all’interno di un cantiere in stazione per conto della ditta esterna Rebaioli, con sede a Darfo Boario Terme.

L’incidente è avvenuto mentre l’uomo svolgeva lavori su un traliccio dell’alta tensione lungo i binari, ed è stato investito dal treno Bergamo-Napoli. Si ipotizza che la fitta nebbia potrebbe aver compromesso la visibilità dell’operaio, contribuendo al tragico evento.

La Procura di Brescia ha prontamente aperto un’inchiesta per fare luce sui dettagli dell’accaduto e attende le relazioni per comprendere appieno le circostanze della tragedia. La società Rebaioli, ditta esterna a Rfi, è coinvolta nell’indagine, che cercherà di stabilire eventuali responsabilità e garantire giustizia per la famiglia dell’operaio deceduto. La comunità locale è scossa dall’incidente, mentre si cerca di ottenere una chiara ricostruzione dell’accaduto e implementare misure per evitare futuri incidenti simili sul luogo di lavoro.