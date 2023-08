Un evento gioioso si è trasformato in una terribile tragedia quando due video amatoriali hanno catturato momenti di spavento e incredulità a seguito di un incidente tra imbarcazioni. Il “Tortuga”, un veliero usato per eventi esclusivi, è stato coinvolto in un drammatico incidente nel Fiordo di Furore, sulla Costiera Amalfitana. Nel tragico evento ha perso la vita Adrienne Vaughan, 45 anni, presidente di Bloomsbury Usa, affiliata americana di Bloomsbury Publishing, nota casa editrice britannica che ha pubblicato i romanzi di Harry Potter.

L’impatto ha coinvolto un gozzo che si è schiantato violentemente contro il veliero, con Adrienne a bordo insieme al marito Mike, leggermente ferito, e i loro due figli, rispettivamente di 12 e 8 anni, fortunatamente illesi.

L’incidente ha gettato un’ombra su un matrimonio straniero che aveva scelto di celebrare a bordo del “Tortuga”, trasformando una festa in un lutto. Le immagini catturate dai passeggeri del veliero mostrano il momento in cui la musica si interrompe bruscamente e il panico si diffonde tra i partecipanti.

L’inchiesta è ancora in corso e le autorità stanno cercando di determinare le cause esatte dell’incidente. Il conducente del gozzo è risultato positivo ai test tossicologici per cocaina, sollevando interrogativi sul suo stato al momento dell’incidente. La Procura di Salerno sta considerando l’omicidio colposo e il naufragio colposo come possibili reati.

La vicenda ha suscitato grande tristezza e sconcerto, gettando un’ombra sulle vacanze della famiglia statunitense che aveva scelto di visitare la Costa d’Amalfi. La comunità resta in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria mentre si cerca di fare luce su questa tragica vicenda.