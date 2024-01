Una sparatoria ha scosso una scuola superiore a Perry, un piccolo paese dell’Iowa, con un bilancio provvisorio di almeno un morto e diversi feriti. Il killer, un 17enne, è stato identificato e si è suicidato. La sua appartenenza alla Perry High School non è stata confermata.

L’attacco è avvenuto alle 7.37 locali, poco prima dell’inizio delle lezioni del primo giorno dopo le vacanze natalizie. Fortunatamente, a quell’ora c’erano pochi studenti e insegnanti nell’edificio, attenuando il potenziale impatto della tragedia, secondo lo sceriffo Adam Infante.

La dinamica della sparatoria è ancora sconosciuta, ma testimoni hanno riferito di aver sentito colpi distanziati, causando panico tra gli studenti. La polizia è intervenuta rapidamente, con un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini, incluso un elicottero per il trasporto dei feriti.

La Perry High School fa parte di un distretto scolastico con 1.785 studenti e comprende medie e superiori nello stesso edificio. La scuola elementare nelle vicinanze è stata messa in lockdown. Dopo la fine dell’emergenza per “active shooter,” è stato allestito un centro per riunire genitori e alunni, mentre le autorità cercano di raccogliere ulteriori dettagli sulla sparatoria. La comunità locale è sotto shock, e l’indagine è ancora in corso per comprendere appieno le circostanze di questa tragedia scolastica.