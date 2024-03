Una settimana senza acqua né cibo, naufragando tra le onde del Mediterraneo, ha segnato l’incubo di sessanta persone, inclusi donne e minori, che hanno perso la vita in un viaggio disperato verso la speranza. Il racconto degli sopravvissuti narra di un gommone partito da Zawiya, Libia, con destinazione sconosciuta. Dopo tre giorni di navigazione, il motore del gommone si è guastato, lasciando i migranti alla deriva per altri quattro giorni prima che la Ocean Viking li avvistasse.

I sopravvissuti hanno vissuto ore di terrore, assistendo impotenti alla morte di decine di compagni di viaggio, tra cui un bambino di un anno e mezzo e sua madre. Il soccorso è arrivato solo quando le loro forze stavano per esaurirsi del tutto, ma per molti di loro, purtroppo, era troppo tardi.

La notizia del salvataggio coincide con la decisione della Corte di giustizia europea di respingere l’iter urgente per il decreto Cutro, che sarà trattato con procedura ordinaria. Questo decreto, emanato dopo una precedente tragedia nel Mediterraneo, è stato oggetto di controversie giudiziarie riguardo al trattenimento dei migranti. Nel frattempo, gli sforzi di soccorso continuano nel Mediterraneo, con la Ocean Viking e altre navi impegnate a salvare vite umane in mare.

L’ong Sos Mediterranee ha salvato quasi trecento persone nelle ultime 24 ore, ma la tragedia e le polemiche non accennano a placarsi. Le condizioni mediche dei naufraghi rimangono precarie, e le organizzazioni internazionali esprimono profonda preoccupazione per l’insufficienza del sistema di soccorso in mare. Le critiche al governo italiano per la mancanza di interventi adeguati nel salvataggio dei migranti non si fanno attendere, mentre si sollevano voci che invocano un intervento più deciso a livello europeo per affrontare questa continua emergenza umanitaria nel Mediterraneo.