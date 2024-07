Il corpo di Gabriele Zolezzi, l’uomo scomparso sabato scorso, è stato ritrovato dai vigili del fuoco nel lago di Giacopiane, un bacino artificiale situato nel Comune di Borzonasca, nell’entroterra di Levante di Genova. Zolezzi, 38 anni, muratore e sportivo molto conosciuto nella Val d’Aveto, è stato probabilmente inghiottito dalle sabbie mobili presenti nel lago.

Dopo ore di ricerche, il corpo di Zolezzi è stato recuperato. Secondo le testimonianze degli amici, Zolezzi conosceva bene l’area dell’invaso di Giacopiane, dove è presente una chiara segnaletica che indica il “divieto di balneazione” e il “pericolo di sabbie mobili”. Nonostante ciò, al momento di uscire dall’acqua, si è avvicinato alla zona proibita e in pochi secondi è scomparso nella melma.

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate dai gestori del lago. Il lago di Giacopiane, situato a 1.015 metri di altitudine, è uno dei due bacini artificiali realizzati negli anni Venti del Novecento per la produzione di energia elettrica.

L’invaso di Giacopiane è situato sopra un laghetto minore, denominato di Pian Sapeio, con una struttura a scala per facilitare la caduta delle acque. Il lago inferiore è chiuso da una diga a botte, mentre l’invaso maggiore è delimitato da una diga sormontata da un tempietto liberty. Sul versante settentrionale è presente una diga di sicurezza per i periodi di piena. L’area offre diverse escursioni, come quelle verso il Monte Bregaceto, Prato Mollo, Monte Aiona e Monte Penna.

Per accedere alla zona del lago di Giacopiane, interdetta ai camper e ai caravan, è necessaria un’autorizzazione a pagamento rilasciata dal comune di Borzonasca.