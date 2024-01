Un tragico incidente ha segnato il primo pomeriggio di oggi nei pressi di Pordenone, quando un’ambulanza della Croce Rossa di Maniago è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un camion. Nell’incidente sono morte Graziella Mander, di 60 anni, conducente dell’ambulanza, e l’anziana paziente trasportata, Claudia Clement, 80 anni, originaria della Svizzera.

La Clement si era trasferita in Italia dopo la pensione. Un’ulteriore vittima è un’infermiera volontaria, gravemente ferita nell’urto con il camion, e attualmente ricoverata in condizioni critiche all’ospedale di Udine. La terza vittima è Pierantonio Petrocca, 52 anni, alla guida del camion, originario della Calabria e residente in Friuli.

L’incidente è avvenuto durante il rientro da una visita specialistica a Padova. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, ma potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato, distrazione o malore di uno dei veicoli. La strada regionale 177, dove si è verificato l’incidente, è una via veloce senza incroci, e la velocità dell’impatto è stata molto elevata.

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso profonda emozione e cordoglio per le famiglie colpite. Ha elogiato il coraggio di coloro che quotidianamente mettono a rischio la propria vita per servire la comunità e ha riconosciuto l’impegno della Croce Rossa sempre in prima linea con generosità.