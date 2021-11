ROMA – “Bene ha fatto il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri a tenere alta a livello nazionale l’attenzione sulla questione dei fondi da destinare alla Capitale per il trasporto pubblico. E’ giusto che chi guida ora la città, direi anche finalmente, sottolinei questo tema perché non è possibile che a Roma arrivino trasferimenti tra i più bassi d’Italia. Come Regione Lazio porteremo questa richiesta in sede di Conferenza Stato Regioni. Concentrarsi sul tema del trasporto pubblico è una priorità oggi più che mai, soprattutto in vista dei finanziamenti in arrivo dal PNRR che dovranno essere sfruttati al massimo per ridare una prospettiva di crescita sostenibile a tutti i servizi pubblici e offrire così ai cittadini del Lazio e della Capitale, trasporti efficienti e di qualità”. Così in una nota l’assessore regionale a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri.