La Cassazione sta per pronunciarsi sulla sentenza relativa all’indagine sulla presunta trattativa Stato-Mafia. La Procura Generale di Cassazione ha richiesto un nuovo processo di appello per gli ex investigatori del Ros Mori, Subranni e De Donno, mentre l’ex parlamentare Dell’Utri è stato confermato nell’assoluzione. Inoltre, durante la requisitoria del 14 aprile scorso, il pg ha chiesto un processo bis per Leoluca Bagarella e Antonino Cinà. La sentenza del 23 settembre 2021 ha ribaltato il verdetto assolvendo gran parte degli imputati condannati in primo grado. Mori e Subranni furono condannati a 12 anni mentre De Donno ad 8 anni. Questa pronuncia della Cassazione è molto attesa in quanto potrebbe ridare nuova linfa alla lotta contro la Mafia, permettendo di far luce su eventuali trattative tra apparati dello Stato e Cosa Nostra