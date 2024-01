La decisione di Charles Michel di dimettersi anticipatamente dalla carica di Presidente del Consiglio europeo ha aperto le trattative per i posti di vertice dell’Unione europea, con l’ex primo ministro italiano Mario Draghi indicato come uno dei principali candidati per succedere a Michel, secondo il Financial Times.

Il quotidiano londinese sottolinea la difficoltà nel prevedere la sequenza degli accordi per occupare i posti di vertice dell’UE, che dipendono anche dall’esito delle elezioni europee. Una fonte vicina a Draghi ha dichiarato che l’ex presidente del Consiglio italiano non è alla ricerca di alcun ruolo di primo piano nell’Unione europea, ma potrebbe considerare l’opportunità se seriamente richiesto.

Altri nomi che circolano per il ruolo al Consiglio Europeo includono lo spagnolo Pedro Sánchez e la danese Mette Frederiksen. La mancanza di affiliazione partitica di Draghi potrebbe essere un ostacolo, poiché sia Sánchez che Frederiksen sono affiliati a grandi partiti politici europei, un fattore importante nelle nomine dell’UE.

L’ampio curriculum di Draghi gli garantirebbe una forte presenza al tavolo del vertice, ma le sue posizioni schiette su questioni politiche, come l’integrazione fiscale, potrebbero causare tensioni con paesi come la Germania, che tradizionalmente hanno posizioni opposte. Un funzionario dell’UE ha dichiarato che Draghi è considerato “troppo politico” e che l’equilibrio al tavolo del vertice potrebbe non essere giusto.

Venerdì si terrà il primo seminario dei commissari dell’UE per il 2024, durante il quale sarà affrontato anche il tema della competitività. Mario Draghi interverrà durante la sessione per discutere del rapporto sulla competitività dell’UE, incarico affidatogli dalla presidente Ursula von der Leyen.