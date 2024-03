Le trattative per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani continuano ad oscillare da settimane, senza una conclusione definitiva in vista. Nonostante gli sforzi diplomatici, un accordo prima del Ramadan sembra ancora lontano, con Hamas che ritarda e le pressioni su Israele in aumento.

L’Egitto, sede dei colloqui tra i mediatori Usa, Qatar e Hamas, ha indicato “progressi tangibili” nei negoziati. Tuttavia, Hamas afferma che Israele non fornisce risposte chiare sul cessate il fuoco, il ritiro dalla Striscia di Gaza e il ritorno degli sfollati, precondizioni per qualsiasi trattativa riguardante gli ostaggi israeliani.

Hamas rivendica la liberazione di detenuti palestinesi in cambio dei prigionieri israeliani, ma sostiene di non conoscere il loro stato o posizione esatta. Questo crea un’atmosfera di incertezza, soprattutto per le famiglie in attesa di notizie sui propri cari. Hamas chiede un cessate il fuoco per raccogliere informazioni sui prigionieri.

In Israele, le fazioni più estreme si oppongono a una tregua e criticano il ministro della Difesa Benny Gantz per il suo approccio più moderato. Tuttavia, l’Onu ha segnalato presunti abusi sessuali durante gli attacchi ai kibbutz e accusato l’Unrwa di complicità con i terroristi palestinesi, alimentando ulteriori tensioni.

L’Italia cerca di coordinare gli aiuti umanitari per la popolazione palestinese, ma l’Unrwa avverte che smantellare l’agenzia avrebbe conseguenze devastanti, compromettendo il futuro dei bambini e alimentando il conflitto.