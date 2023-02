Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta, questa mattina, in un’università a Milano. Dalle prime informazioni non si potrebbe escludere un evento violento.

Sono giunti sul posto, in via Carlo Bo, sede dello Iulm i sanitari del 118, per la constatazione di decesso insieme ai Carabinieri per le relative indagini. Secondo le prime, sommarie informazioni, il corpo della ragazza non presenterebbe evidenti segni di violenza e sarebbe stato trovato all’interno della struttura. Sul posto il Radiomobile, la Rilievi e il Reparto investigativo dei Carabinieri.