Il cadavere di una donna, che sembra avere un’età compresa tra i 40 e i 45 anni e di origine caucasica, è stato trovato sulla spiaggia di Passoscuro, nella zona nord di Fiumicino, questa mattina. Sulla scena sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Roma e gli operatori sanitari del servizio 118, dopo che una chiamata al Numero Unico per l’Emergenza (NUE) ha attivato la sala operativa della Capitaneria di Civitavecchia alle 7:45 del mattino.

Secondo le prime informazioni, il corpo sembra presentare segni di recente esposizione all’acqua, ma sarà il medico legale a stabilire le cause del decesso tramite un’autopsia. Al momento, la Capitaneria sta cercando eventuali oggetti personali dell’individuo che possano aiutare a risalire alla sua identità. Tuttavia, al momento del ritrovamento, non sono stati trovati documenti di riconoscimento sulla persona.

La donna indossava una camicetta, dei leggings e una giacca a vento al momento del ritrovamento. In attesa dell’arrivo della polizia scientifica per svolgere gli accertamenti necessari, i militari della Capitaneria di Porto di Roma stanno proseguendo con la ricognizione sia via mare che via terra.

