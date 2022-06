E’ stato trovato il cadavere di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni di cui era stata denunciata la scomparsa ieri a Tremestieri etneo. Sarebbe stata la madre, Martina Patti,

a fare trovare il corpo della bimba. Ieri la donna aveva denunciato il sequestro da parte di tre uomini armati e incappucciati, subito dopo aver prelevato la figlia all’asilo. La madre Martina Patti, 23enne, ha poi confessato, indicando il luogo dove è stato ritrovato il corpo della bimba, nelle campagne di Mascalucia, in via Turati, in un terreno incolto a circa 400 metri da dove viveva la donna. Il padre, Alessandro Nicodemo Del Pozzo, di 24 anni, giunto sul luogo del ritrovamento, è scoppiato in lacrime. i due vivevano separati.