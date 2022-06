E’ stato trovato morto ieri in casa a Roma l’attore romano Roberto Brunetti, conosciuto come ‘Er Patata. Intorno alle 22:30 di ieri, la polizia di San Lorenzo di Roma ha trovato il 55enne morto, sdraiato supino sul letto, nella sua casa in via Arduino.

Le forze dell’ordine non hanno notato segni di violenza sul corpo o di effrazione in casa. Ad allertare forze dell’ordine e vigili del fuoco è stata la compagna dell’attore. Sono in corso indagini da parte degli agenti del Salario.