Donald Trump ha accusato alcune figure di spicco del Partito Democratico di aver orchestrato un colpo di stato per estromettere Joe Biden dalla corsa presidenziale. In un’intervista a Fox, Trump ha dichiarato che personalità come Nancy Pelosi e Barack Obama, insieme ad altri, hanno “spinto fuori” Biden.

Secondo Trump, i democratici hanno mantenuto una facciata di sostegno pubblico per Biden, mentre dietro le quinte hanno agito brutalmente per costringerlo a ritirarsi. “Li ho visti in televisione, erano così carini, ‘Oh sì, amiamo Joe, amiamo Joe’. Ma dietro le quinte, so perfettamente che sono stati brutali nei suoi confronti,” ha affermato Trump.