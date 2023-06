Donald Trump è atterrato a Miami in un aereo privato, in vista del suo processo che si terrà il 13 giugno alle 15:00 (le 21:00 in Italia). Secondo quanto riportato dalla CNN, l’ex presidente è accompagnato da Walt Nauta, ex valletto e chef che ha lavorato sia alla Casa Bianca che a Mar-a-Lago di Trump. Entrambi sono stati incriminati per presunte irregolarità relative a Mar-a-Lago.

Il sindaco di Miami, Francis Suarez, ha espresso la speranza che le proteste legate all’apparizione di Trump in tribunale siano pacifiche, affermando che la gente ha il diritto di esprimersi ma che si crede anche nella legge e nell’ordine.

Nonostante le accuse e la prospettiva di un processo, Donald Trump ha dichiarato di non avere intenzione di rinunciare alla sua corsa presidenziale nel 2024. Durante un’intervista a Politico a bordo del suo aereo, l’ex presidente ha affermato: “Non mollerò mai” e ha ribadito di non aver fatto nulla di male. Ha sottolineato di non essere mai stato incriminato in vita sua e ha definito le accuse mosse contro di lui “un atto politico”, essendo state presentate due volte in due mesi.