Il verdetto della giuria di New York che ha ritenuto Donald Trump responsabile di un’aggressione sessuale ai danni della scrittrice Jean Carroll ha suscitato una forte reazione da parte dell’ex presidente americano. Su Truth, il suo social media, Trump ha commentato: “Non ho assolutamente idea di chi sia questa donna, questo verdetto è una vergogna, una continuazione della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi”.

Tuttavia, il verdetto rappresenta una svolta imbarazzante per Trump, poiché compromette la sua possibile corsa alla Casa Bianca.

Dopo poche ore di camera di consiglio, la giuria di un processo civile in corso a New York ha stabilito che Trump è colpevole di aggressione sessuale ai danni di Jean Carroll. L’episodio risale al 1996, quando la scrittrice sostiene di essere stata aggredita nei camerini di un grande magazzino della Grande Mela. Inoltre, Trump è stato riconosciuto colpevole di diffamazione per aver definito le accuse di Carroll una “farsa” e una “truffa” in un post sul suo social Truth nell’ottobre 2022. Questa linea difensiva è stata mantenuta da Trump durante tutto il processo.

La condanna inflitta prevede un risarcimento complessivo di 5 milioni di dollari. Questo processo, che ha tenuto incollato il Paese alla televisione per due settimane, sarà ricordato nella storia, anche per il movimento #MeToo, e lascerà un’indelebile macchia sull’immagine dell’ex presidente, mettendo in dubbio la sua reputazione e i suoi rapporti con le donne, minando il consenso femminile nell’elettorato.

Durante il dibattimento, Jean Carroll ha testimoniato in aula, raccontando i vividi dettagli dell’episodio e il senso di colpa che ha provato. “Sono qui perché Donald Trump mi ha violentata”, ha affermato la giornalista ed editorialista, ora 79enne, nascondendo lo sguardo dietro grandi occhiali neri. Carroll, all’epoca giornalista per il magazine Elle, ha accusato il tycoon di averla stuprata nel camerino del grande magazzino Bergdorf Goodman dopo essersi conosciuti a una festa, quando Trump le aveva chiesto consigli per un regalo. Ha descritto l’esperienza come orribile, rivelando i dettagli della violenza.