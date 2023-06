Donald Trump ha confermato la sua determinazione a candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024, anche se dovesse essere condannato. In un’intervista a Politico a bordo del suo aereo, l’ex presidente ha affermato: “Non mollerò mai”. Trump ha ribadito di non aver commesso alcun illecito e di non essere mai stato incriminato prima. Ha definito le accuse mosse contro di lui un atto politico, sostenendo che nel 2024 intende “cacciare il corrotto Biden dalla Casa Bianca”. Durante una convention repubblicana in Georgia, Trump è stato presentato come il “prossimo presidente degli Stati Uniti” e ha affermato che le forze interne che cercano di distruggere l’America sono più pericolose di Russia, Cina e Corea del Nord messe insieme. Riguardo alle indagini e all’incriminazione, ha sostenuto che si tratta di una caccia alle streghe e di interferenze politiche, accusando i suoi avversari di perseguirlo in modo travestito da giustizia. Trump ha concluso affermando di essere l’unico candidato in grado di sconfiggere il regime corrotto, citando sondaggi che lo vedono distanziare i suoi avversari interni come ‘DeSanctiomonius’ (Ron DeSantis) e Mike Pence.