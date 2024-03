La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una decisione unanime dichiarando Donald Trump eleggibile nel Colorado, uno dei 16 Stati che partecipano al Super Tuesday il 5 marzo. Questo verdetto, un colpo di fortuna per il tycoon, è giunto in risposta al suo ricorso contro la decisione della Corte Suprema statale che lo aveva escluso per il suo coinvolgimento nell’assalto al Capitolio, basandosi sul 14° emendamento che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni contro la costituzione.

I giudici della Corte Suprema hanno deciso che solo il Congresso ha il potere di rimuovere un candidato presidenziale per insurrezione, non gli Stati, per evitare il caos e l’incoerenza delle decisioni a livello statale. Questa sentenza avrà un impatto su altri casi pendenti in Stati come il Maine e l’Illinois.

Trump ha accolto la decisione con gioia, definendola una vittoria per l’America e una garanzia per i futuri presidenti. Ora si prepara a ottenere un numero significativo di delegati nel Super Tuesday, dove i sondaggi lo danno in vantaggio in tutti gli Stati, inclusi Texas e California, che mettono in palio un grande numero di delegati.

Attualmente, Trump ha 247 delegati e si aspetta di raccoglierne ulteriori 874 il 5 marzo. Si prevede che entro metà marzo garantirà matematicamente la nomination repubblicana, rendendo difficile il compito per la sua unica avversaria, Nikki Haley.

Haley, nonostante una vittoria nelle primarie di domenica, affronta una situazione politica complessa. Ha suggerito di non sentirsi più obbligata a sostenere il “nominee” del partito, un’affermazione che solleva domande sulla sua futura strategia politica.

Intanto, Joe Biden ha espresso fiducia nella sua vittoria nel 2024 nonostante sondaggi poco favorevoli. Temendo una contestazione da parte di Trump in caso di sconfitta, Biden rimane determinato a continuare il suo lavoro e a vincere nuovamente.

Il panorama politico statunitense rimane teso e incerto, con Trump che si prepara a consolidare il suo dominio nel Super Tuesday mentre altri contendenti cercano di trovare una strada verso la vittoria.