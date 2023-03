L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per il suo silenzio sulla loro relazione, diventando così il primo ex presidente a essere incriminato nella storia americana. La decisione del gran giurì potrebbe avere ripercussioni senza precedenti sulla politica statunitense, influenzando anche la corsa alla Casa Bianca del 2024. Trump ha risposto alle accuse attaccando il sistema giudiziario e sostenendo di essere vittima di una persecuzione politica. Secondo la CNN, l’ex presidente deve affrontare oltre 30 capi di accusa di frode aziendale nell’inchiesta della procura di Manhattan. La polizia di New York è in allerta per possibili manifestazioni e proteste, mentre Trump sta valutando le sue prossime mosse. L’ex legale del tycoon, Michael Cohen, ha commentato l’incriminazione come “solo l’inizio” delle indagini contro Trump. Le indagini in corso includono quelle sul 6 gennaio, sulle interferenze sul voto in Georgia e sulle carte segrete trovate a Mar-a-Lago.